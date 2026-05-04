Cosa prevede tra mascherine, vaccini, restrizioni e smart working.

Dopo mesi di attesa, arriva il via libera al Piano pandemico nazionale 2025-2029, un documento che punta a evitare improvvisazioni e a definire in anticipo cosa fare in caso di una nuova crisi.

Il provvedimento è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, a distanza di quasi due anni e mezzo dalla scadenza del precedente piano.

Il documento stabilisce in modo dettagliato le modalità operative da attivare in caso di emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire risposte rapide e coordinate.

Chi decide e come funzionerà il sistema

Sarà il Ministero della Salute, insieme alla Rete italiana di preparedness pandemica, a definire gli scenari di impatto e le misure da adottare. Tra queste rientrano anche interventi non farmacologici come limitazioni e misure di contenimento.

L’obiettivo è evitare decisioni improvvisate, basando le scelte su protocolli già condivisi. Durante il confronto istituzionale, le Regioni hanno espresso parere favorevole al testo. Sono state però avanzate alcune richieste, segno di un confronto ancora aperto su alcuni aspetti operativi.

Nuovo Piano pandemico, le risorse stanziate fino al 2029

Il Piano prevede finanziamenti distribuiti su più anni. Sono stati stanziati 50 milioni di euro per il 2025, 150 milioni per il 2026 e 300 milioni all’anno a partire dal 2027. Le risorse saranno ripartite tra le Regioni fino al 2029 in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2024.

Gli obiettivi principali

Tra le finalità del documento ci sono la riduzione dell’impatto sanitario delle pandemie, la garanzia di interventi tempestivi, la continuità dei servizi essenziali e la protezione degli operatori sanitari. Previsto anche un rafforzamento dell’informazione rivolta ai cittadini.

Rispetto al Piano 2021-2023, il nuovo documento ha durata quinquennale. Introduce un modello applicabile a pandemie con caratteristiche diverse, in termini di trasmissibilità, gravità e impatto sui servizi sanitari. Si tratta della prima strategia unitaria focalizzata sulle pandemie a trasmissione respiratoria, non legata a un singolo patogeno.

La gestione delle emergenze: dalla valutazione al coordinamento

In caso di allerta, la prima fase sarà quella della valutazione del rischio. Il Ministero della Salute analizzerà parametri come gravità, capacità di diffusione e pressione sul sistema sanitario. Sulla base di questi dati verranno attivate le misure necessarie, comprese eventuali restrizioni sulla vita sociale già previste a livello istituzionale.

Nuovo Piano pandemico, sruttura centrale e controlli

Una volta attivata la fase di risposta, entrerà in funzione una struttura di coordinamento composta da Ministero, Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Agenas. Il compito sarà quello di verificare la coerenza delle misure e monitorarne l’applicazione. Il sistema prevede quindi una gestione centralizzata con applicazione uniforme sul territorio.

Mascherine e dispositivi di protezione

Nel Piano si fa riferimento anche all’uso di dispositivi di protezione. È previsto l’impiego di mascherine, in particolare semi-maschere filtranti, per limitare la trasmissione respiratoria. Viene però specificato che la loro efficacia è legata all’inserimento in un insieme più ampio di interventi.

Piano pandemico 2025-2029, la strategia vaccinale

Per i vaccini non si punta a grandi scorte. Il documento prevede contratti di prelazione e acquisti congiunti a livello europeo, per garantire rapidità di accesso alle dosi. In caso di virus già noti, potranno essere utilizzati vaccini prepandemici aggiornabili.

All’attivazione dell’allerta verrà verificata la disponibilità e, se necessario, saranno attivati subito i contratti per aumentare le forniture. Il Ministero stabilirà le categorie prioritarie e coordinerà la distribuzione a livello nazionale.

Restrizioni, smart working e lavoro a distanza

Il Piano non parla esplicitamente di lockdown. Prevede però che, in presenza di un patogeno altamente contagioso, possano essere adottate misure restrittive per limitare gli assembramenti. Questi interventi dovranno essere autorizzati attraverso leggi o atti con forza di legge.

Tra gli strumenti previsti ci sono anche il potenziamento dello smart working e del telelavoro. Queste misure potranno essere attivate in scenari particolarmente gravi.

Bassetti: “La lezione del Covid è stata dimenticata”

“Nel nuovo Piano non si parla della cosa più importante: dove prendere rapidamente farmaci e vaccini – sottolinea l’infettivologo Matteo Bassetti – Se oggi scoppiasse una nuova emergenza pandemica, l’Italia sarebbe indietro rispetto al resto del mondo. Questo succede quando l’ideologia supera la scienza e la collaborazione internazionale. La lezione del Covid è stata dimenticata”.

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