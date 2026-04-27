 Nuovo processo per Marcello Dell'Utri, riguarda i soldi di Berlusconi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Nuovo processo per l’ex senatore Marcello Dell’Utri

Dell'Utri e Berlusconi
Riguarda i 42 milioni ricevuti da Berlusconi
MILANO
di
1 min di lettura

MILANO – Nuovo processo per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Il fondatore degli azzurri e la moglie, Miranda Ratti, sono stati mandati a processo a Milano per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi.

Nuovo processo per Dell’Utri, c’è la data della prima udienza

A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prima udienza del processo a Marcello Dell’Utri si terrà il luglio davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione.

Nel 2025 vicenda trasferita da Firenze a Milano

Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in
base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI