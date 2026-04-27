MILANO – Nuovo processo per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Il fondatore degli azzurri e la moglie, Miranda Ratti, sono stati mandati a processo a Milano per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi.
Nuovo processo per Dell’Utri, c’è la data della prima udienza
A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prima udienza del processo a Marcello Dell’Utri si terrà il luglio davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione.
Nel 2025 vicenda trasferita da Firenze a Milano
Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in
base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.