Nuovo scontro frontale nel Trapanese, due feriti

Due autovetture si sono scontrate

MARSALA (TP) – Dopo la strage di Custonaci, ancora un altro incidente frontale sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” nel Trapanese. Il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 18,700 a Marsala (TP).

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione frontalmente e, nel sinistro, due persone sono rimaste ferite.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Anche il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.