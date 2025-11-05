A partire dal 2026

PALERMO – Volotea amplia il proprio portfolio di collegamenti disponibili da Palermo con un nuovo volo per Parigi. Dal 3 aprile 2026 il vettore volerà alla volta dell’aeroporto Orly, con frequenza settimanale ogni venerdì e un’offerta complessiva di quasi 10.000 posti in vendita. Da Palermo sono già disponibili le rotte Volotea verso Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Lourdes, Nantes, Strasburgo e Tolosa.

Volotea: “rafforziamo l’offerta da Palermo”

“Con l’introduzione della rotta per Parigi Orly confermiamo il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale da Palermo, offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di viaggio comode e dirette – ha affermato Valeria Rebasti, International market director di Volotea –. Questo collegamento si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta a supportare il turismo outgoing e incoming, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del territorio siciliano”.

Volo Palermo-Parigi, Battisti: “Aeroporto strategico”

“Il nuovo collegamento Palermo-Parigi Orly rafforza la nostra connettività internazionale e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto Falcone e Borsellino come hub del Mediterraneo”, ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “La partnership con Volotea testimonia la fiducia nel potenziale di crescita di Palermo e nella strategia che stiamo attuando per valorizzare gli asset aeroportuali e sostenere lo sviluppo turistico ed economico del territorio”, ha aggiunto.