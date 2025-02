Oasi del Simeto, trovata morta una rara specie di aquila

Spiega la Lipu: "Si tratta di un animale a forte rischio estinzione"

CATANIA – Una rarissima aquila di Bonelli (Aquila fasciata) nella giornata di lunedì è stata rinvenuta nella Riserva Naturale Oasi del Simeto. A trovarla un rappresentante del Comitato Primosole Beach.

L’animale, è stato prelevato dai Carabinieri Forestali del nucleo Carabinieri di Catania al Comando per essere portato all’Istituto Zooprofilattico. Al fine di conoscere i motivi del decesso: elettrocuzione, avvelenamento, arma da fuoco ecc. Lo rende noto la sezione catanese della Lipu

“L’aquila di Bonelli è l’aquila siciliana per eccellenza, tipica delle pianure e delle zone collinari semiaride e per la sua rarità – prosegue la nota -. In Sicilia l’aquila di Bonelli, unica regione italiana dove era ancora presente, stava per scomparire. Quando nel 2011 diverse Associazioni ambientaliste, fra cui la Lipu, hanno costituito il Gruppo Tutela Rapaci ed hanno avviato con i propri volontari azioni di monitoraggio e sorveglianza ai nidi.

Infatti i pulcini venivano regolarmente predati da bracconieri per immetterli nel mercato illegale, nei paesi arabi o in altri paesi poi essere quindi utilizzati per la falconeria. Dal 2011 ad oggi a seguito dei campi di sorveglianza la triste piaga del prelievo dai nidi si è drasticamente ridotta. E la popolazione siciliana di questo rapace è in ripresa ed addirittura negli ultimi anni alcuni giovani vengono portati, grazie ad un Progetto ISPRA – Forestas, in Sardegna per reintrodurre questa specie che si era estinta alla fine del secolo scorso.

L’aquila ritrovata stamattina frequentava l’Oasi del Simeto da alcuni mesi ed era un individuo maschio in età riproduttiva. Il danno per la sua perdita è enorme in quanto siamo proprio all’inizio del periodo riproduttivo”.