Oda, vicenda delicata: “Avremmo voluto incontrare l’arcivescovo” VIDEO

Questa mattina il sit in di lavoratori e rappresentanti sindacali.

2' DI LETTURA

CATANIA. Sit in di protesta, stamattina, dei lavoratori ODA (Opera Diocesana di Assistenza) da settembre senza stipendio. Sindacati uniti, USB e CGIL, per il diritto alla giusta retribuzione contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori. Presenti Cristina La Rosa, segretaria generale della FP CGIL e Corrado Tabita Siena, segretario dell’USB. “È vero che l’Opera Diocesana di Assistenza deve poter contare su uno sforzo massimo e comune – dice La Rosa – ma questo non può essere solo quello dei circa 400 lavoratori, per lo più monoreddito, che non ricevono lo stipendio da settembre”.



Un sit-in anche in risposta alla nota stampa, diffusa la settimana scorsa, dal commissario Landi che “suona come una autoassoluzione – aggiunge La Rosa – lo sforzo non può arrivare solo dai lavoratori”. Un appunto, durante il sit-in, all’Arcivescovo Metropolita di Catania, Luigi Renna.

“Un tentativo, stamattina, per tentare di risolvere questa annosa problematica dei dipendenti dell’ODA – aggiunge Tabita Siena – senza ricorrere alle pagine dei giornali, raccontando una parte della vicenda e che seguiamo da ormai un vent’Ennio, senza nessun confronto. Sottolineando le difficolta delle lavoratrici e dei lavoratori, che continuano il loro impegno verso i più fragili, mentre loro stessi vivono situazioni difficili”.



C’è di certo una grande verità nelle parole del commissario Landi, ed è quella che nei giorni scorsi i dipendenti hanno ricevuto un comunicato dove venivano informati che anche per questo mese le retribuzioni non sarebbero state pagate perché, l’Ente, era obbligato a pagare una rata della rottamazione ter e nei mesi precedenti, invece, si trattava di malfunzionamento informatico degli uffici Asp preposti al pagamento dei mandati.



“Come fa l’ODA a contemperare i diritti dei lavoratori se questi non vengono pagati?” aggiunge La Rosa. L’incontro con l’Arcivescovo Metropolita Monsignor Luigi Renna stamattina e per tutto il giorno è slittato a data da destinarsi, oggi il Monsignore si trovava a Paternò (ndr). Durante il sit-in viene ricordata la prima lettera pastorale di Monsignore Luigi Renna con parole importanti su umanità, rispetto e necessità di ascolto.

“Il confronto sulle questioni importanti dovrebbe avere sempre questo senso di rispetto che, anche nell’animosità̀, non sposta mai i problemi ad un livello personale, ma cerca delle soluzioni in cui non ci sia la contrapposizione tra vincitori e vinti, e che permetta al progetto di Dio di manifestarsi con chiarezza”. Le lavoratrici e i lavoratori dell’ODA oggi aspettano