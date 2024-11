Provvedimento sul presidente del Pamonval nonché assessore di Roberto Lagalla. Insorge l'opposizione

PALERMO – Squalificato dal giudice sportivo della Lega nazionale dilettanti fino al prossimo 5 gennaio per “un grave e reiterato contegno irriguardoso e offensivo nei confronti dell’arbitro” e adesso bacchettato dai consiglieri d’opposizione, che ne censurano il comportamento.

Protagonista della vicenda è Aristide Tamajo, presidente della Parmonval, società di calcio che milita nel girone A del campionato di Eccellenza, ma soprattutto assessore con deleghe all’istruzione e alle politiche formative nella giunta guidata dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Domenica scorsa, al termine della partita persa 3-1 in trasferta sul campo della Don Carlo Misilmeri,

Tamajo ha protestato per le decisioni arbitrali facendosi sentire fin dentro lo spogliatoio della terna arbitrale.

“Ho solo cercato di dialogare con l’arbitro alla fine della partita” aveva spiegato. Parole che però non sono piaciute ai gruppi di opposizione in Consiglio comunale.

“Che a un assessore comunale e per di più con delega alla scuola, dove si educa e si cresce, sia protagonista di ‘grave contegno irriguardoso e offensivo’ nei confronti di un arbitro ritenuto colpevole di una sconfitta sportiva, tanto da valergli due mesi di squalifica imposti da un giudice sportivo, non è accettabile”, scrive in una nota congiunta Pd, M5S, Oso, Avs, gruppo Misto e Francesco Miceli.

“Come minoranze censuriamo il comportamento dell’assessore Tamajo , da cui ci saremmo aspettati quantomeno delle scuse – prosegue la nota – Abbiamo letto invece le sue dichiarazioni, fanno riferimento ai tanti denari spesi nel mondo del calcio, come se questo determinasse una vittoria di garanzia , anche eventualmente con compiacenza arbitrale”.