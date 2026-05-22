Da Palermo a Catania, gli eventi da non perdere

PALERMO – Avvenimenti previsti per venerdì 22, in Sicilia:

1) CATANIA – Polo Educativo “Villa Fazio” di Librino – Ore 08:30 XII edizione di “Capaci di Crescere”, iniziativa promossa da Fondazione Èbbene insieme a Consorzio Sol.Co Rete di Imprese Sociali Siciliane, Cooperativa Sociale Mosaico, Associazione C’era Domani Librino e Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo”, con il patrocinio del comune di Catania e della Fondazione Falcone.

2) CATANIA – Di3A Unict, Aula “Giuseppe Perrotta”, via Santa Sofia, 100 – Ore 09:00 La Consulta nazionale dei distretti del cibo presenta “La Scuola dei distretti”, l’ultima iniziativa dell’associazione e organizza il primo evento in città dal titolo “Innovazione e management per lo sviluppo dei territori”.

3) CATANIA – Casa del Volontariato di Librino, viale Castagnola, 4 – Ore 09:00 Workshop dal titolo: “Cooperazione terzo settore e istituzioni – scenari di crisi ed emergenza”, promosso dal Centro di servizio per il volontariato etneo, rivolto agli enti del terzo settore delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, con particolare attenzione alle realtà impegnate nelle attività di supporto in contesti emergenziali, tra cui scenari Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

Oggi in Sicilia

4) PALERMO – Teatro Biondo – Ore 09:30 Evento conclusivo del progetto “Palermo Città della Legalità” a cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla; Brigida Alaimo, assessore alla legalità; Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana; Chiara Colosimo, presidente della commissione nazionale antimafia; Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale antimafia; Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone; Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati e Raoul Russo. Alle 09:15 sarà preceduto da un incontro con la stampa.

5) POZZALLO (RAGUSA) – Porto, stazione marittima – Ore 10:00 Presentazione del progetto “Vela e Salute”.

6) ACICASTELLO (CATANIA) – Grand Hotel Baia Verde – Ore 10:00 Congresso scientifico dal titolo: “Epatologia 2026”, sulle nuove frontiere delle malattie del fegato dalla diagnosi precoce alle cure personalizzate, passando per intelligenza artificiale, terapie innovative e approccio multidisciplinare. Fino al 23.

7) PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Park Hotel Paradiso – Ore 10:00 La Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie della Sicilia organizza la 21/a edizione del congresso regionale Simg Sicilia dal titolo: “Obiettivi di salute per migliorare: governo clinico e percorsi di cura nella nuova medicina generale”. Fino al 23.

Gli altri appuntamenti

8) PALERMO – Chiesa di Sant’Antonio Abate, Steri, piazza Marina – Ore 10:30 UniPa accoglie due studenti palestinesi beneficiari del programma di sostegno promosso dall’ateneo nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale e supporto al diritto allo studio per giovani provenienti dai territori palestinesi che incontreranno il rettore Massimo Midiri.

9) MONREALE (PALERMO) – Centro Maria Immacolata – Ore 10:30 Giornata all’insegna dell’impegno civile, della cultura della legalità e dei valori dello sport, con un doppio appuntamento: convegno dal titolo “Le mafie nello sport – lo sport contro le mafie”. A seguire, la tavola rotonda: “Lo sport contro le mafie” vedrà il confronto tra autorevoli protagonisti del mondo istituzionale e sportivo. Alle ore 16:00 al Campo Sportivo Comunale di Corleone (Palermo), Contrada Santa Lucia, Trofeo “Sport e Legalità” – Triangolare di calcio a 11.

10) AGRIGENTO – Teatro Pirandello, via Atenea, 35 – Ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di “Echi e orizzonti, passato vivo futuro in scena”, nell’ambito della stagione teatrale 2026/2027.

11) PALERMO – Bar Santoro, piazza Indipendenza – Ore 12:00 Conferenza stampa organizzata dal deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che terrà assieme a Francesco Leone dello studio legale Leone-Fell, per commentare la decisione del Cga sulla spiaggia di Mondello.

12) PALERMO – Palazzo Branciforte – Ore 17:00 Presentazione di “Liberi di scegliere”, il ddl bipartisan nato dal lavoro della Commissione antimafia promosso dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli.

Presentazioni e appuntamenti

13) CATANIA – via Nino Martoglio 14 – Ore 18:00 Presentazione del libro-dossier “Che ne faremo dei nostri ragazzi?”, dedicato alla povertà educativa a Catania.

14) CATANIA – Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II, 121 – Ore 18:30 “Echoes of Practice, intersezioni mediterranee”, incontro promosso da Fondazione Oelle Mediterraneo Antico Ets in collaborazione con Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, nell’ambito del Premio Oelle – Mediterraneo Antico.

15) PALERMO – Cinema De Seta – Ore 19:00 Il leader del M5s Giuseppe Conte presenta il libro ‘Una nuova primavera’. Alle 22:00 al Belvedere di Termini Imerese incontrerà i cittadini.

16) SIRACUSA – Teatro Greco – Ore 21:30 Evento “Agòn”, organizzato dal Siracusa International Institute in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Inda e la Fondazione Inda che riunirà magistrati, avvocati, accademici e interpreti del teatro contemporaneo in una serata dedicata ai temi della giustizia, del potere e della responsabilità.