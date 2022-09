Oggi in Sicilia, gli appuntamenti: “La suite dei templi”

Cosa c'è da fare oggi nell'Isola

PALERMO – Ecco i principali appuntamenti previsti oggi in Sicilia. Una giornata caratterizzata dalle commemorazioni per l’omicidio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La Prefettura di Palermo e il Comando Legione Carabinieri ‘Sicilia’, in occasione del quarantesimo anniversario dell’uccisione di Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente scelto Domenico Russo, hanno organizzato i seguenti eventi commemorativi.



Ore 9: deposizione di un cuscino di fiori al busto dedicato al generale, all’interno della caserma che porta il suo nome a Porta Nuova.

Ore 9:30: momento commemorativo nel luogo della strage, in via Isidoro Carini

Ore 10: Messa presso la cattedrale officiata dall’arcivescovo monsisgnor Corrado Lorefice e, a seguire, commemorazione con interventi delle massime autorità

Ore 11:30: deposizione, presso il cippo commemorativo in via Vittorio Emanuele, di un omaggio floreale da parte del comandante generale dell’Arma e dei bambini dei quartieri “disagiati” di Palermo. A seguire, esposizione, sempre in via Vittorio Emanuele (presso l’ingresso della caserma “Generale C.A. dalla Chiesa”), di dipinti su pannelli amovibili, realizzati a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, con successivo intervento del curatore del progetto

Ore 12: cerimonia d’inaugurazione, nei pressi della Sala della Memoria (all’interno della caserma “Generale C.A. dalla Chiesa”), di un altorilievo celebrativo dedicato al Generale, realizzato e donato dal maestro ceramista Nicolò Giuliano.

SIRACUSA – Santuario della Madonna delle Lacrime, Viale Luigi Cadorna – Ore 09:30 Su convocazione del Presidente provinciale del PD Paolo Amenta, presentazione pubblica dei candidati siracusani del Partito Democratico alle Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022.



PALERMO – “Spazio Lolli” di Piazza Lolli 15 – Ore 10:30 Claudio Fava presenterà i candidati e le candidate delle liste del Movimento “Centopassi per la Sicilia” per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.



PALERMO – Palazzo delle Aquile, Sala Consiliare – Ore 12:00 Conferenza di presentazione della Route21, il giro d’Italia in moto con i ragazzi Down. L’evento vedrà coinvolti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività Sociali Rosalia Pennino, l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, il presidente di Mutua Trinacria Paolo Pumilia. Saranno presenti la presidente Nicole Wederich e il vicepresidente Gian Piero Papasodero, biker ideatore del progetto.

GIARDINI NAXOS (ME) – Teatro della Nike, Parco di Naxos – Ore 20.00 Il direttore del Museo dell’Acropoli di Atene, Nicolaos Stampolidis, e l’archeologo italiano Paolo Matthiae, riceveranno il “Premio Comunicare l’Antico” 2022. Per l’occasione, il prof. Stampolidis terrà una Lectio Magistralis sugli scavi e il museo di Eleutherna a Creta che il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, ospiterà alle 11:30 a Palazzo Ciampoli a Taormina

CATANIA – Polo Educativo Spazio 47 – Fondazione Ebbene – Stella Polare, via Villascabrosa 128 A, San Cristoforo – Ore 20:30 Spettacolo “I Moschettieri” di Roberta Amato che fa parte del ricco programma Palcoscenico Catania- la bellezza senza confini, finanziato e promosso dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di portare lo spettacolo dal vivo nei quartieri periferici della città.

AGRIGENTO – piazza Cavour – Ore 21:30 Prosegue il tour del candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca per incontrare gli elettori.

TAORMINA (ME) – Teatro Antico – Ore 21:30 Prima esecuzione per Taormina arte “La suite dei templi”, una nuova opera sinfonica e jazz composta, prodotta ed edita dal Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera.