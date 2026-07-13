 Oggi in Sicilia, gli avvenimenti previsti per il 13 luglio 2026
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Oggi in Sicilia, gli avvenimenti previsti per il 13 luglio 2026

pnrr palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La visita della presidente del Consiglio e gli altri appuntamenti
gli appuntamenti
di
1 min di lettura

PALERMO – Avvenimenti previsti per lunedì 13 luglio 2026, in Sicilia:

  • 1) BAGHERIA (PALERMO) – Villa Butera, Teatro Muratore – Ore 09:30 Convegno sul tema “Stato di attuazione dei servizi socio-sanitari nei territori: ruolo dei vari soggetti istituzionali coinvolti”, organizzato dall’Asael, l’Associazione siciliana amministratori enti locali, in occasione del percorso legato ai cinquant’anni della sua attività (1969-2019).
  • 2) PALERMO – Museo del Presente, via Lincoln – ore 17 Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla manifestazione di svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992.
  • 3) PALERMO – Piazza Politeama – Ore 19:00 “Nessuno tocchi Rosalia” il flash mob, giunto alla XIV edizione, promosso da Le Onde ETS, organizzato per sollecitare l’attenzione sui femminicidi avvenuti in Italia l’anno scorso.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI