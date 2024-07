Ok al piano salva-Taormina, Comune fuori dal dissesto finanziario

L'annuncio di De Luca

TAORMINA (MESSINA) – La Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali, presieduta dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha approvato oggi, senza osservazioni, il piano di estinzione del dissesto finanziario per il Comune di Taormina (Messina). “Questo esito positivo conferma il successo del Piano Salva Taormina voluto dal sindaco Cateno De Luca”, spiega una nota.

Negli ultimi 12 mesi, l’Organismo straordinario di liquidazione ha lavorato a stretto contatto con l’ente guidato da De Luca per risolvere la situazione di dissesto finanziario dichiarato nel 2021. Il presidente dell’Organismo, Lucio Catania, ha sottolineato: “Nel raggiungimento di questo risultato ha giocato un ruolo determinante il forte contributo dell’ente, che ha messo a disposizione tutte le risorse necessarie per chiudere le partite con i creditori”.

Il piano di estinzione è stato completato sorprendentemente in tempi brevi, dopo soli tre anni dalla dichiarazione di dissesto nel 2021. “Questo risultato rappresenta uno dei piani di estinzione più rapidi mai realizzati”, ancora la nota.

De Luca ha espresso il suo ringraziamento alla Commissione straordinaria, in particolare a Catania e ai membri Maria Di Nardo e Tania Giallongo. “Il risultato di oggi dimostra che il Piano Salva Taormina è stato efficace nella strategia adottata, così come era successo con il Salva Messina – afferma -. Questo risultato entrerà nella storia per la sua rapidità e potrebbe essere considerato il dissesto più breve mai registrato. Ora possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo e entusiasmo, certi che gli obiettivi che ci siamo prefissati per una Taormina con una marcia in più sono ormai a portata di mano. Siamo finalmente liberi”.