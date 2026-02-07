Olimpiadi, Francesca Lollobrigida è oro nel pattinaggio di velocità!

Arriva la prima medaglia pesante per l'Italia. Ed anche il record nella specialità

Francesca Lollobrigida regala il primo oro all’Italia ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurra del pattinaggio di velocità ha vinto il titolo nei 3000 metri. Lollobrigida ha vinto il titolo chiudendo i 3000 metri in 3:54.28 che è anche record olimpico, davanti alla norvegese Ragne Wiklund argento in 3:56.54 e alla canadese Valerie Maltais, bronzo in 3:56.93.

Suona l’inno di Mameli

Suona per la prima volta l’inno di Mameli ai Giochi di Milano Cortina e per Francesca Lollobrigida la festa è doppia. La campionessa del pattinaggio di velocità si è regalata l’oro nei 3000 metri nel giorno del suo 35/o compleanno: nata a Frascati il 7 febbraio 1991, l’azzurra sul podio aveva gli occhi lucidi visibilmente emozionata e ha cantato l’inno tenendo stretta la medaglia appena vinta.