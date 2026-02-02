Olimpiadi Milano-Cortina, Rebecca Passler positiva al doping

L'azzurra sarà sospesa

MILANO – Quando mancano quattro giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva il primo caso di doping. Si tratta dell’italiana Rebecca Passler, biatleta classe 2001. L’atleta è risultata positiva a un controllo fuori competizione. La sostanza trovata è il letrozolo, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni.

Rebecca Passler, originaria di Anterselva, ha 24 anni e ha conquistato in carriera diversi titoli a livello giovanile. Tra questi 8 medaglie tra mondiali juniores e giovanili, di cui una d’oro in staffetta. Il decimo posto a Oberhof è il miglior piazzamento ottenuto finora quest’anno. L’azzurra sarà sospesa.

