 Olimpiadi Milano-Cortina, Rebecca Passler positiva al doping
L'azzurra sarà sospesa
ITALIA
di
1 min di lettura

MILANO – Quando mancano quattro giorni all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina arriva il primo caso di doping. Si tratta dell’italiana Rebecca Passler, biatleta classe 2001. L’atleta è risultata positiva a un controllo fuori competizione. La sostanza trovata è il letrozolo, un farmaco usato prevalentemente in casi oncologici ma che può essere anche adoperato per ridurre il livello di estrogeni.

Rebecca Passler, originaria di Anterselva, ha 24 anni e ha conquistato in carriera diversi titoli a livello giovanile. Tra questi 8 medaglie tra mondiali juniores e giovanili, di cui una d’oro in staffetta. Il decimo posto a Oberhof  è il miglior piazzamento ottenuto finora quest’anno. L’azzurra sarà sospesa.

