Omer, pronta a ospitare Rail Interior Innovation Summit Europe di RedCabin

A Palermo dal 28 al 30 ottobre

PALERMO – Sono in corso gli ultimi preparativi per la prossima edizione del Rail Interior Innovation Summit di RedCabin, che quest’anno sarà ospitato a Palermo da Omer, dal 28 al 30 ottobre.

Omer, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario a livello internazionale, accoglierà i principali protagonisti dell’innovazione del settore interiors per un summit di tre giorni che si concluderà con una visita guidata all’headquarter dell’azienda, situato proprio a Palermo.

L’evento riunirà i principali decisori e professionisti del mondo ferroviario – tra cui costruttori, operatori, designer, fornitori, associazioni e agenzie governative – con l’obiettivo di promuovere la collaborazione e lo scambio di idee attraverso numerose sessioni di incontro dedicate.

In particolare, durante le tre giornate, i partecipanti potranno prendere parte a dibattiti, tavole rotonde e momenti di networking, che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti player del settore, tra cui Deutsche Bahn, SNCF, Alstom e Transport for London, solo per citarne alcuni.

Nelle prime due giornate del summit, gli ospiti avranno l’opportunità di ascoltare interventi dedicati ai principali temi e trend del comparto, come sostenibilità, digitalizzazione, accessibilità, sicurezza a bordo e esperienza premium dei passeggeri. Sarà inoltre possibile approfondire le strategie con cui il settore sta affrontando queste sfide e scoprire come potrebbero evolversi le tecnologie e gli interni dei treni del futuro.

Infine, nella terza giornata dell’evento è prevista una visita allo stabilimento Omer di Palermo, durante la quale i partecipanti potranno conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto e la visione dell’azienda per il futuro e per lo sviluppo di tecnologie produttive innovative capaci di contribuire in modo concreto a trasformare il viaggio a bordo dei treni e delle metropolitane.

In vista del summit, Giuseppe Russello, Presidente e CEO di OMER, ha dichiarato: “Ospitare il Railway Interior Innovation Summit Europe di RedCabin è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un importante riconoscimento del ruolo di OMER come protagonista nel panorama ferroviario internazionale. Accogliere professionisti, designer e innovatori da tutto il mondo significa creare uno spazio di dialogo e ispirazione sul futuro del trasporto ferroviario”.

“In Omer abbiamo sempre creduto – aggiunge – che collaborazione e innovazione siano le forze trainanti che plasmano il futuro del settore. Questo summit rappresenta un’occasione straordinaria per condividere idee, celebrare l’eccellenza tecnologica ed esplorare nuove soluzioni per rendere gli interni ferroviari sempre più sostenibili, confortevoli e incentrati sull’esperienza del passeggero. È con grande piacere che apriamo le porte a un evento così prestigioso che, in questi tre giorni, offrirà preziose opportunità di confronto e collaborazione, tracciando la strada per il continuo sviluppo dell’intera industria ferroviaria”.