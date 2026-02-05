Omicidio Bacchi a Partinico, confermate le condanne in appello

Per i giudici l'omicidio del giovane davanti alla discoteca fu preterintenzionale

PALERMO – Quattordici anni e 8 mesi per Andrea Cangemi, un anno e 8 mesi per Gaetano Lo Medico e Alessio Greco, tutti e tre di Partinico. La seconda sezione della Corte d’assise d’appello (presidente Sergio Gulotta) conferma le condanne per i tre imputati al processo per l’omicidio di Francesco Bacchi, 19 anni, morto in seguito ad una rissa scoppiata il 14 gennaio 2024 davanti a una discoteca a Balestrate.

Anche secondo i giudici di appello l’omicidio fu preterintenzionale e non volontario. I giudici hanno quindi accolto la richiesta della conferma delle pene che era stata avanzata dal procuratore generale Roberto Binenti. I familiari della vittima avevano insistito attraverso i loro legali, Antonio Maltese e Cinzia Pecoraro, affinché venissero considerate le aggravanti, fra cui i futili motivi, esclusi in primo grado.

L’avvocato Bartolomeo Parrino che ha difeso Andrea Cangemi, il giovane indicato come autore dei due calci che portarono alla morte di Bacchi, aveva, al contrario chiesto una riduzione della condanna, ricordando che il suo assistito è incensurato e ha collaborato sin dall’inizio con gli inquirenti, fornendo una versione dei fatti ritenuta coerente.