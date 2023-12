Omicidio in pieno giorno a Bari: 42enne ucciso con diversi colpi di pistola

La vittima era in sella ad una moto

Omicidio nel quartiere Libertà di Bari, in via Canonico Bux. Questa mattina, giovedì 28 dicembre, un uomo di 42 anni, Nicola Ladisa, è stato ucciso da diversi colpi di pistola. Il delitto, commesso in pieno giorno, potrebbe essere un agguato in piena regola.

La vittima, quando è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco, almeno sette, era in sella ad una moto tra le vie di Bari. I soccorsi prestati dai sanitari del 118 si sono rivelati inutili.

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica, che indagano sull’omicidio che ha scosso la città di Bari.