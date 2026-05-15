Continuano le indagini per ricostruire l'accaduto

PALERMO – Sono stati celebrati i funerali di Placido Barrile, l’uomo di 34 anni, ucciso a colpi d’arma da fuoco sabato scorso in via Paladini nel quartiere Cep mentre si trovava dentro una Smart a due passi dall’ex delegazione comunale.

La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Giovanni Apostolo. Qui amici e parenti hanno dato l’ultimo saluto.

Fuori dalla chiesa palloncini in cielo, fuochi d’artificio e scooter che hanno accompagnato la salma in corteo.

Le indagini sulla morte di Barrile

Secondo quanto emerso dall’autopsia è possibile che a uccidere Barrile sia stata la stessa arma, segno che a sparare i cinque colpi che hanno raggiunto la vittima sono stati esplosi da un solo killer.

I carabinieri al momento non escludono alcuna pista. Né quella dello spaccio, visti i precedenti della vittima, né quelli legati agli ultimi episodi di violenza che si sono registrati in città.

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