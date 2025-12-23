In primo grado al 50enne Adriano Vetro sono stati inflitti 22 anni di reclusione

AGRIGENTO – Il Pg Salvatore Leopardi ha chiesto alla Corte d’assise d’appello di Agrigento la conferma della condanna a 22 anni per il 50enne Adriano Vetro. Vetro è accusato dell’omicidio del cardiologo Gaetano Alaimo. Il delitto fu commesso il 29 novembre del 2022.

L’imputato avrebbe esploso contro il medico un colpo di pistola all’interno dell’ambulatorio di Favara. In primo grado è stato riconosciuto in grado di intendere e volere. E alla stessa conclusione è arrivato in appello il collegio di specialisti incaricato di valutare un eventuale vizio di mente.

Secondo le indagini, alla base del gesto vi sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico necessario per il rinnovo della patente di guida. Nell’ultima udienza hanno anche discusso i legali della parte civile, gli avvocati Giuseppe Barba e Vincenzo Caponnetto, che rappresentano i familiari della vittima e l’Ordine dei medici.

