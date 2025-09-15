Palermo, ucciso a colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale – Video

Il delitto vicino alla farmacia Sacro Cuore di via Guglielmo Oberdan

PALERMO – Omicidio a Palermo. Un uomo è stato assassinato a colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale, davanti alla farmacia Sacro Cuore. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere che stava andando al lavoro.

L’assassino gli ha sparato uno o più colpi di pistola alle spalle. Il corpo senza vita si trova sul marciapiede in via Guglielmo Oberdan, davanti all’ingresso della farmacia dove Gaglio lavorava e accanto allo scooter della vittima.

Le indagini sono affidate ai poliziotti della squadra mobile. A dare l’allarme una chiamata al 112. Un elicottero sta sorvolando la zona per individuare l’assassino che è in fuga.

La vittima lavorava come magazziniere in farmacia

L’assassino ha atteso che Stefano Gaglio arrivasse in farmacia. Gli ha sparato più colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. Inutili soccorsi giunti in via Guglielmo Oberdan, una strada che si affaccia su piazza Principe di Camporeale. Per prima è intervenuto un medico che abita in zona.

L’assassino è in fuga. In cielo si è alzato anche un elicottero della polizia.

Caccia al killer

Gli investigatori della squadra mobile, guidati dal dirigente Antonio Sfameni e dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso stanno cercando di ricostruire la dinamica di quello che ha tutti i presupposti per essere considerato un agguato.

Le immagini delle telecamere ai raggi X

Il primo passaggio è estrapolare le immagini della telecamera di sorveglianza che inquadrano il luogo esatto dell’omicidio.

Gaglio era originario del rione Noce, ma abitava a Borgo Nuovo. Sembrerebbe che prima di giungere sul posto di lavoro, dove ha trovato la morte, avesse accompagnato i figli a scuola.