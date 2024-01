Omicidio in discoteca a Balestrate, il sindaco: siamo sgomenti

Vito Rizzo: non riusciamo a comprendere cosa succede ai nostri giovani

BALESTRATE – “Si resta sgomenti davanti a queste notizie che si ripetono ogni fine settimana in tutta la provincia di Palermo. Alcuni ragazzi non vanno in discoteca solo per divertirsi, ma per provocare risse. Davvero non riusciamo a comprendere cosa succede ai nostri giovani”. E’ quanto afferma il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, sconvolto per l’ennesima notte di violenza che ha portato alla morte del ventenne Francesco Bacchi.

“Il locale, la discoteca Medusa, è aperto da un mese. Non avevamo mai avuto segnalazioni di risse, ma l’uso di alcolici all’esterno del locale, portati da chi viene da fuori per trascorrere la serata. E tra alcool e droga il mix può scatenare le risse. Il nostro paese – dice Rizzo – è accogliente. Si fa tanto per il territorio. Una notizia del genere distrugge anni di lavoro. La discoteca è stata sempre controllata. Ma oggi è un giorno bruttissimo per il mio territorio. Sono situazioni fuori controllo”. Nel 2022 davanti a un lido, sempre di Balestrate, era avvenuto un altro omicidio, quello di Vincenzo Trovato, 22 anni, morto durante una rissa.