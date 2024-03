Su di lui pende anche l'aggravante della premeditazione

VITTORIA (RAGUSA) – Il giudice per le indagini preliminari, Vincenzo Ignaccolo, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Alex Ventura, il giovane accusato di aver ucciso, il 27 febbraio scorso, il vittoriese Giovanni Russo, 23 anni.

Venturella ha anche confessato di essere l’omicida quando è stato interrogato. Ha spiegato di aver ucciso, con colpi di fucile alla testa il 23enne.

Il capo di imputazione, nei suoi confronti, è di omicidio con l’aggravante della premeditazione.