 L'omicidio di Palermo, Casarini: "Ho sentito sparare"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

L’omicidio di Palermo, Casarini: “Quei colpi a pochi metri da casa mia…”

Il racconto dell'attivista
PIAZZA PRICIPE DI CAMPOREALE
di
1 min di lettura

PALERMO – “Stamattina, a cento metri da dove abito, hanno ucciso un uomo a colpi di pistola. Non so niente di perché e per che cosa, non è il mio primo e nemmeno secondo pensiero. Solo che mi ha fatto effetto sentire i colpi, distintamente, uno due tre quattro”. Lo scrive su Facebook l’attivista Luca Casarini, riguardo all’omicidio avvenuto questa mattina, a Palermo, nei pressi di piazza Principe di Camporeale.

Casarini: “Quei colpi…”

“Ho pensato subito che fosse una pistola che stava sparando. Eppure qui, da queste parti, di botti è un continuo – aggiunge -. Che sia per un compleanno, un matrimonio o un detenuto liberato, o perché è arrivata la merce, qua è un continuo. Eppure quei colpi li ho riconosciuti subito. Seri, secchi, distanziati solo dal tempo che ci mette l’indice a premere di nuovo”.

E ancora, tornando con la mente a quei frangenti: “Sentivo che erano colpi dritti, sparati da un metro da terra, non come quelli dei fuochi che esplodono in alto – ricorda -. ‘Qualcuno si è fatto male’ ho pensato, e ci è voluto poco per capire che avevo ragione: un quarto d’ora, e l’elicottero volteggiava così vicino alle case che i vasi di fiori del vicino sono volati. Quei colpi secchi mi hanno ricordato quella volta che li ho sentiti così vicini, cento metri, a Ramallah. Dal cancello dell’ospedale dove facevamo da scudi umani, l’unico rimasto in piedi, all’angolo della strada erano cento metri. Li ho sentiti secchi, tre, uno dietro l’altro, anche quella volta”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI