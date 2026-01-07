Omicidio del piccolo Di Matteo, il ricordo con Chiara Colosimo

La commemorazione organizzata dall'amministrazione comunale di San Giuseppe Jato

PALERMO – Sono passati trent’anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l’11 gennaio 1996 fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. Un tentativo fallito, da parte di Cosa nostra, di impedire che il padre, in pentito Santino Di Matteo, collaborasse con gli investigatori e ritrattasse le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Il bambino venne rapito e poi assassinato.

Omicidio del piccolo Di Matteo, il ricordo

In occasione dell’anniversario, l’amministrazione comunale di San Giuseppe Jato, guidata dal sindaco Giuseppe Siviglia, ricorderà Di Matteo nel Giardino della Memoria, il casolare-bunker di contrada Giambascio, poi confiscato ai boss, in cui, dopo essere stato spostato in varie prigioni, il piccolo rimase rinchiuso per 180 giorni, fino al brutale omicidio.

La commemorazione si svolgerà venerdì 9 gennaio, alle 15 e sarà presente, tra gli altri, la presidente della Commissione nazionale antimafia, Chiara Colosimo. Sono stati invitati i rappresentati istituzionali: il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Vito Calvino, il sindaco metropolitano di Palermo Roberto Lagalla, il comandante provinciale della Guardia di finanza Domenico Napolitano, il comandante provinciale dei carabinieri Luciano Magrini.

Ci saranno i sindaci del consorzio Sviluppo e legalità: Altofonte, San Cipirello, Roccamena, Partinico, Corleone, Piana degli Albanesi, Camporeale e Monreale. Prevista anche la presenza di Francesca Castellese, madre di Giuseppe Di Matteo e del fratello Nicola.

“La comunità di San Giuseppe Jato si raccoglierà in un profondo momento di memoria – commenta Siviglia -. Giuseppe non è solo una vittima innocente della violenza mafiosa: è una ferita aperta nella coscienza civile del nostro Paese”.