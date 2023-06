Onorari patrocinio Stato, intesa Tribunale-avvocati

Il protocollo entrerà in vigore il prossimo 1 luglio.

CATANIA. Il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano, ed il presidente del Tribunale etneo, Francesco Mannino, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il protocollo, che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico, istituito il 15 settembre 2022, composto dal coordinatore, il presidente Sebastiano Mignemi, dal presidente Oscar Biondi, dai consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Catania Tiziana Aloisio e Corrado Adernò e, per il personale amministrativo, dai dottori Elena Maimone, Isidoro Bonaventura e Giuseppe Cappello.

Il protocollo contiene anche i modelli (che saranno disponibili sul sito del Consiglio dell’Ordine) per la redazione dell’istanza di ammissione e dell’istanza di liquidazione al fine di ridurre i tempi di ammissione al beneficio, sia quelli di decisione sulle istanze di liquidazione, sia quelli relativi all’effettivo pagamento degli onorari.