Open Day allo Sperone, Federico: “Prevenzione fondamentale”

L'iniziativa dell'Asp e del Lions club Palermo Leoni

PALERMO – “Il grande successo dell’Open day sulla prevenzione che si è svolto allo Sperone è la dimostrazione concreta di un modello di Sanità virtuoso. La prevenzione è fondamentale per salvare vite, tuttavia numerosi cittadini per vari motivi non si recano nelle strutture sanitarie e pertanto hanno potuto avere una valida alternativa costituita dagli ambulatori itineranti nel proprio quartiere. L’iniziativa organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Lions club Palermo Leoni e il supporto dell’Associazione Serena a Palermo come ha sottolineato la stessa Azienda Sanitaria Provinciale è stata una vera e propria “festa della prevenzione” e di questo ha anche merito Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico dell’Istituto Sperone-Pertini che ha ospitato l’Open Day. Come circoscrizione il nostro auspicio è che sia ripetuto più spesso possibile raggiungendo tutti i quartieri”. Lo ha detto il presidente della Seconda Circoscrizione, Giuseppe Federico.