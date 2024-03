Operaio di 43 anni cade nel vuoto, morto in un cantiere nel Bresciano

L'uomo di origini albanesi è deceduto sul colpo. Indagini dei carabinieri

BRESCIA – Un operaio di origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina in un cantiere a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo – che era al lavoro nel cantiere per conto di una ditta esterna – è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desenzano e i tecnici dell’Ats di Brescia.