Operatore ecologico arrestato per usura a Priolo Gargallo

La vittima a fronte di un prestito di 6mila euro avrebbe restituito 40mila euro

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 57enne, operatore ecologico di Priolo Gargallo, accusato di usura e tentata estorsione aggravata a un imprenditore. I militari dell’Arma, supportati dallo squadrone eliportato cacciatori Sicilia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Siracusa. Secondo le indagini, la vittima, a fronte di un prestito di 6mila euro, avrebbe corrisposto 40mila euro al 57enne con versamenti mensili di 1.200 euro.

E’ emerso che il “tasso di interesse applicato raggiungeva il 20 per cento mensile e veniva calcolato, oltre che sulla quota capitale, anche sugli interessi usurai non corrisposti e inoltre l’arrestato avrebbe accompagnato la condotta criminale con minacce dirette alla vittima e ai suoi familiari”. In seguito alla perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati oltre 5.600 euro in contanti e 13mila euro in assegni.