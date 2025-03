Arriva l’ora legale: ecco quanto risparmieranno gli italiani

Quanto pesa economicamente avere un'ora di luce naturale in più?

ROMA – Ventiquattro giorni all’ingresso dell’ora legale per il 2025. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo dovremo spostare le lancette avanti di un’ora. Alle 2 di notte gli orologi andranno spostati alle 3. Di conseguenza si dormirà un’ora in meno ma si guadagnerà un’ora di luce naturale in più.

Gli effetti dell’ora legale

Le giornate saranno quindi più lunghe e avremo un minor fabbisogno di energia elettrica a livello nazionale. Ma vi siete mai chiesti quanto pesa in euro il risparmio di energia elettrica nei sette mesi di ora legale?

Quanto si risparmia con l’ora legale

Una stima della società che gestisce la rete elettrica nazionale di alta tensione, Terna, ha rivelato che nei sette mesi in cui è in vigore l’ora legale, il sistema elettrico italiano consuma 340 milioni di kWh di energia in meno. Per dare un’idea è l’energia consumata in un anno da 130 mila famiglie. Tradotto in euro, con l’ora legale in vigore, l’Italia risparmia più di 75 milioni di euro in 7 mesi.

Quando torna l’ora solare?

Nel 2025 l’ora legale lascerà il posto all’ora solare nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, momento in cui le lancette dei nostri orologi dovranno essere riportate indietro di un’ora.

