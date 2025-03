Ora legale, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette

Perderemo un'ora di sonno ma guadagneremo un'ora di luce

ROMA – Questa notte torna l’orale legale: il cambio ora entrerà in vigore alle 2 nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, con le lancette degli orologi che dovranno quindi essere spostate un’ora avanti, passando direttamente alle 3:00. Questo cambiamento permetterà di sfruttare più ore di luce naturale nel tardo pomeriggio e ridurre il consumo di energia elettrica.

L’adozione dell’ora legale mira ad ottimizzare l’uso della luce solare, con benefici in termini di risparmio energetico. Tuttavia, il passaggio può influenzare il ritmo sonno-veglia, causando un lieve disagio nei giorni successivi.

L’ora solare tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando si riporteranno le lancette indietro di un’ora. In Europa si discute da tempo sulla possibilità di eliminare il cambio dell’ora, ma per ora la pratica rimane in vigore.

Secondo Terna, in questi sette mesi del 2025, grazie all’ora legale l’Italia risparmierà circa 100 milioni di euro grazie a una riduzione dei consumi di 330 milioni di kWh, evitando l’emissione di 160 mila tonnellate di CO₂. Il risparmio è calcolato considerando un costo medio del kWh di 29,9 centesimi di euro. L’energia risparmiata equivale al consumo annuo di oltre 125 mila famiglie. Dal 2004 al 2024, l’ora legale ha fatto risparmiare al Paese oltre 11,7 miliardi di kWh e 2,2 miliardi di euro.