Orange Palestre sbarca a Palermo, salgono a 27 i club del gruppo

I primi due centri al Politeama e in zona Colli, altri due apriranno nei prossimi mesi

PALERMO – Orange Palestre Italiane sbarca a Palermo dove aprirà due palestre portando a quota 27 i club del marchio nazionale. Nel capoluogo i due nuovi centri saranno in piazza Politeama e zona Colli, oltre a 2 nuove location previste in apertura nei prossimi mesi in città, segnando l’ingresso del gruppo in Sicilia. Si tratta di un passaggio strategico nel piano industriale del gruppo che individua nel Sud Italia un’area ad alto potenziale.

“L’ingresso in Sicilia rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita – commenta Luca Sommaruga, CEO di Orange Palestre Italiane -. L’iniziativa si inserisce nella strategia di sviluppo sostenuta da Vam Investments e realizzata nell’ambito della piattaforma Gym Nation Italia, con l’obiettivo di creare uno dei principali operatori del mercato fitness italiano attraverso un modello di crescita per acquisizioni e integrazione.”

A seguito di questa operazione Orange Palestre Italiane conterà 27 club, circa 100.000 iscritti e un fatturato di oltre 35 milioni di euro. Il gruppo punta a rafforzare la propria posizione tra i principali operatori nazionali attraverso un piano di espansione che combina crescita organica e nuove operazioni di M&A. Parallelamente, Orange Palestre Italiane continuerà a investire nell’integrazione dei centri acquisiti, nell’innovazione dei servizi e nella digitalizzazione dell’offerta, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza cliente e sostenere la crescita nel medio-lungo periodo.