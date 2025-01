Ordine dei giornalisti, il premio Mario Francese 2025 a Palazzolo

La cerimonia il 6 febbraio al Politeama

PALERMO – Sono Salvo Palazzolo, Luciana Esposito e Filippo Passantino i vincitori dell’edizione 2025 del Premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese. Un’edizione speciale per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mario Francese. La cerimonia dell’edizione 2025 del premio dedicato alla memoria del cronista del Giornale di Sicilia, ucciso la sera del 26 gennaio 1979, e del figlio Giuseppe, si svolgerà giovedì 6 febbraio giorno del compleanno di Mario Francese al Teatro Politeama di Palermo. L’evento sarà presentato dalle giornaliste Rai del Tgr Sicilia Lidia Tilotta e Tiziana Martorana.

A Salvo Palazzolo, giornalista e saggista, inviato speciale de La Repubblica va il Premio Mario Francese. Palazzolo segue a Lara Sirignano, vincitrice del premio nell’edizione 2023-24. Luciana Esposito e Filippo Passantino vincono ex aequo il premio Giuseppe Francese. Luciana Esposito è giornalista freelance, fondatrice e direttrice di Napolitan.it e autrice del libro “Nell’inferno della camorra di Ponticelli-Napolitan”. Filippo Passantino è giornalista professionista per l’agenzia Sir Servizio di informazione religiosa, ed è impegnato con il progetto editoriale e sociale de “Il Mediterraneo 24”. Nel 2023-24 il Premio Giuseppe Francese era andato a Domenico Iannacone. Premio speciale per Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, registi e sceneggiatori del film Iddu, ai quali sarà conferito il premio speciale Mario e Giuseppe Francese.

Sono otto, infine, le scuole che approdano alla selezione finale riguardante la sezione del Premio riservata agli elaborati degli istituti scolastici. L’edizione 2025 del Premio Mario e Giuseppe Francese è organizzata grazie alla collaborazione dell’Odg Sicilia, del Comune di Palermo, del gruppo Giornale di Sicilia, dell’Associazione Uomini del Colorado, con il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.