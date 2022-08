Orlandina, Rodolfo Robustelli è il nuovo assistant coach

Il tecnico avellinese entra a far parte della famiglia paladina. Sapone: "Abbiamo capito subito che era la persona giusta"

CAPO D’ORLANDO (ME) – Rodolfo Robustelli è il nuovo assistant coach dell’Infodrive Capo d’Orlando per la stagione sportiva 2022/2023.

Avellinese di nascita, Robustelli ha lavorato negli ultimi anni come capo allenatore. Inizia la sua carriera nel 2013-14, allenando l’Under 15 della Scandone Avellino, prima di iniziare la sua esperienza con la BC Irpinia tra Serie D e C Gold. Le sue buone stagioni lo riportano a “casa” nel 2020-21 alla Scandone Avellino. Lo scorso anno, poi l’avventura con la Del.Fes sempre al PalaDelMauro.

Robustelli entra così a far parte della famiglia paladina. Questa le parole del Direttore Sportivo Antonio Sapone: “Sin dal primo colloquio con Rodolfo abbiamo capito che era la persona giusta per questo ruolo e l’impressione che abbiamo avuto sin dall’inizio è stata confermata nei colloqui successivi e in questi primi giorni di lavoro sul campo. Siamo contenti di avere a Capo D’Orlando un allenatore preparato e competente, che conosce molto bene il campionato che andremo a disputare, nonché una persona di grande spessore”.