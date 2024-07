Orlando sulla revoca di Catania: “Profonda indignazione”

"La destra che governa il Paese ha creato un clima di controllo di tutte le istituzioni repubblicane"

PALERMO – “La vicenda della revoca, senza alcuna motivazione, della nomina di Giusto Catania come nuovo preside del Liceo Umberto I, a pochi giorni dalla sua nomina, fa indignare sia per le modalità che per le tempistiche e fa indignare l’agitarsi e il moltiplicarsi di pressioni di esponenti politici di estrema destra”. Sono le dichiarazioni dell’europarlamentare di Avs Leoluca Orlando.

“Ancora una conferma che la destra che governa il Paese ha creato un clima di controllo di tutte le istituzioni repubblicane, a partire dall’informazione, fino alla scuola e alla sanità”.

“Conosco il Preside Catania da moltissimi anni – aggiunge -, e ho profonda considerazione verso il suo rispetto nei confronti della scuola intesa come istituzione pubblica a servizio dello sviluppo delle famiglie e delle persone. Il lavoro di Giusto Catania nella diffusione della cultura della legalità nelle istituzioni scolastiche è indiscutibile”.

“Mi auguro – conclude Olrando – che venga fatta presto chiarezza su quanto accaduto in questi giorni; non possiamo accettare che la scuola diventi terreno di scambio politico o luogo di opportunismi carrieristici di alcuno”.