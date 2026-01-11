Oroscopo Acquario: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana ti mette davanti a una di quelle scelte che odi rimandare ma che, allo stesso tempo, non puoi più ignorare. In amore il clima è elettrico, intenso, a tratti destabilizzante. Le nuove storie hanno una forza magnetica che ti attrae e ti spaventa insieme, perché quando senti il coinvolgimento crescere perdi un po’ quella sensazione di libertà assoluta a cui sei tanto affezionato. C’è anche chi deve fare i conti con un passato che non ha ancora chiuso del tutto: una delusione, una fiducia incrinata o la percezione che qualcuno non sia più dalla tua parte come un tempo. Questo ti rende più sospettoso, ma anche più desideroso di chiarezza. Tra venerdì e sabato può arrivare un incontro capace di rimettere tutto in discussione, nel bene e nel male.

Sul piano professionale le buone notizie non mancano, ma richiedono pazienza. I progetti ripartono lentamente e hanno bisogno di essere pianificati con attenzione, soprattutto dal punto di vista economico. Non è il momento di improvvisare o di affidarsi solo all’entusiasmo. Ogni scelta va ponderata, perché ciò che costruisci ora può dare risultati importanti nei prossimi mesi. Questo cielo parla di crescita personale prima ancora che professionale, di una maturità nuova che ti rende più consapevole delle tue capacità e dei tuoi limiti.

Fisicamente le energie tornano gradualmente ai livelli abituali. Le giornate migliori ti vedono lucido, creativo e pieno di idee, ma attenzione a non sottovalutare lo stress che accompagna i grandi cambiamenti. Hai bisogno di pause vere, non di distrazioni improvvisate. Il relax non è una perdita di tempo, è il modo migliore per non mandare tutto in cortocircuito.

Vuoi libertà assoluta, ma poi ti innamori come se non esistesse il piano B.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Si impari a non scappari quannu senti ca ti stai ligannu, picchì a libertà vera è sapiri restari senza perdiri se stissu.

