Oroscopo Acquario: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Se dovessimo descrivere la tua settimana con una parola, sarebbe “altalenante”. Non in senso drammatico, ma nel senso che passi da momenti di grande lucidità e presenza a fasi in cui vorresti solo sparire, spegnere tutto e stare per conto tuo. Nei rapporti, questa oscillazione si sente. Hai bisogno di spazio, di tempo per te, di non sentirti incastrato in dinamiche troppo prevedibili. Se sei in coppia, il partner potrebbe percepire questa tua distanza come disinteresse, anche se in realtà si tratta solo del tuo modo di ricaricarti. Serve chiarezza, altrimenti i fraintendimenti sono dietro l’angolo. Se sei single, non è che non ci siano occasioni, ma semplicemente non hai molta voglia di investirci energia. Preferisci stare nel tuo mondo, almeno per ora. Sul lavoro, invece, la situazione è più attiva. Ci sono risultati, possibilità, sviluppi concreti. Il punto non è “cosa fare”, ma “come farlo”. Hai bisogno di rivedere ritmi e priorità, di capire dove vuoi davvero investire le tue energie. Potresti anche sentire il bisogno di fermarti un attimo per riflettere, cosa che per te è fondamentale prima di ogni scelta importante. Non mancano proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in modo autonomo o creativo. A livello personale, alterni momenti di energia a un forte desiderio di evasione. I ritmi sono intensi e senti il bisogno di staccare, anche solo mentalmente. Attenzione a non scaricare le tensioni sulle persone vicine.

Vuoi stare con gli altri… ma anche lontanissimo da tutti.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Pigghiati u to spaziu senza fari dannu a cu ti sta vicinu, ca si trovi l’equilibriu tra solitudine e presenza riesci a stari megghiu senza cunfusioni.

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