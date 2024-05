Oroscopo Acquario: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana, gli Acquario devono fare i conti con le loro decisioni in amore. Non escludete sorprese, come il ritorno di vecchie fiamme. Attenzione però, Venere non è del tutto favorevole e potrebbe portare qualche ombra, soprattutto per chi cerca di avviare nuove storie.

Nel lavoro, guardate avanti! I prossimi mesi saranno ricchi di opportunità da non perdere. Nonostante l’inizio della settimana possa essere stancante, dal 23 migliorerà, anche se gli ultimi mesi potrebbero aver messo a dura prova il vostro sistema nervoso.

Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu l’amuri chiama, nun fari l’attenti a nenti.”



