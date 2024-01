Oroscopo Acquario: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Dopo un periodo turbolento in amore, cari Acquari, ora arriva finalmente il momento dell’armistizio. La vostra innata carica di fascino vi rende irresistibili, aiutando anche i single a uscire dal guscio. Anche se avete vissuto delusioni nel passato, vi sentirete attratti dalla magia sottile dell’amore. Per le coppie che hanno superato le burrasche, si apre un periodo di costruzione e maggiore comprensione, dove dubbi e incertezze si dissolvono come nebbia al sole. Sul fronte lavorativo, è il momento ideale per pianificare e mettere in moto progetti che porteranno a grandi realizzazioni entro la fine di maggio. Un piccolo consiglio: tenete d’occhio le finanze e non trascurate le questioni legali o amministrative. Nel campo del benessere, il mantra è “non esagerare”. La tensione vissuta negli ultimi tempi richiede un’attenzione particolare al proprio equilibrio interiore. Guardate al futuro con ottimismo, perché febbraio promette di portare emozioni importanti.

Ricordate: anche un Acquario ha bisogno di nuotare in acque calme ogni tanto. Voto: 8.5/10. “Manciari senza vìviri È celu annuvulatu ca ‘un pò chiòviri.“



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI