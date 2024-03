Oroscopo Acquario: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Gli Acquario vivono una settimana al ritmo di una telenovela venezuelana, completa di gelosie, crisi di identità, e momenti di intensa riflessione davanti al mare al tramonto (anche se il mare più vicino è a centinaia di chilometri). Il consiglio delle stelle è di stringere i denti e forse anche la mano di chi avete accanto, specialmente se quella mano inizia a tremare all’idea di una vostra nuova “brillante” idea.

A lavoro, l’entusiasmo non manca, ma ricordatevi che non tutti apprezzano un dibattito acceso su chi sia il migliore supereroe durante una riunione importante. Per quanto riguarda il benessere, sembra che abbiate superato la fase “ho bisogno di tre caffè solo per aprire gli occhi al mattino”, ma attenzione a non trasformare ogni pensiero in una preoccupazione, soprattutto se riguarda il portafoglio.

In breve: tenete a bada l’ansia e tutto andrà per il meglio, o almeno così dice Mercurio. Voto: 6. “Quannu ti voi fari gabbu di lu zoppu, bisogna chi tu fussi drittu” – (Perché ti possa fare beffe dello zoppo, occorre che tu sia diritto) o (Chi burla lo zoppo badi d’esser diritto).



