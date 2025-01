Oroscopo Acquario: settimana dal 20 al 26 gennaio 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Finalmente respiri, caro Acquario. Dopo settimane di burrasche emotive, sembra che tu abbia trovato un porto tranquillo. Non rovinarlo! Tra martedì e mercoledì, evita di insistere troppo su certe differenze: il partner non è il tuo specchio. Da febbraio, Venere ti regala passione e ardore.

La creatività è dalla tua parte, quindi tira fuori quel progetto che sta prendendo polvere. I pianeti sono dalla tua parte, ma occhio a non farti prendere dall’ansia di fare tutto e subito. Il weekend è il momento migliore per rilassarti.

Sei in ripresa, ma occhio alla fretta: potrebbe essere la tua peggior consigliera questa settimana.

Da genio a caos totale il passo è breve, ma tu ci metti anche il turbo.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi a mari cu calma, ca l’onda ti sciuscia.”

