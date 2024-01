Oroscopo Acquario: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, questa settimana sei come un artista davanti a una tela vuota, pronto a dipingere il tuo capolavoro personale. Lo specchio ti sussurra l’idea di un makeover, forse per catturare quegli sguardi ammirati o per sentirti semplicemente irresistibile. I rapporti conflittuali di questa settimana ti mettono alla prova: sarai un abile negoziatore o un torero in un’arena affollata? Ricorda, dopo i ghiacci di dicembre, febbraio potrebbe portare il calore di un sole primaverile.

Sul lavoro, sei come un mago che trasforma ogni opportunità in oro, ma attenzione a non trasformare il portafoglio in un pozzo senza fondo. Per la salute, la Luna ti fa il verso, quindi prenditi cura di te stesso come un giardiniere amorevole con le sue piante.

“Un Acquario con il portafoglio pieno è come un bambino in una pasticceria: tentazioni ovunque!” Voto: 7. “Ammatula ca t’allisci e fai cannola, ‘u santu è di mammuru e nun sura.”



