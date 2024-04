Oroscopo Acquario: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquario, l’amante indeciso e il lavoratore instancabile. In amore, forse giurare amore eterno non è una grande idea, soprattutto se la conoscenza è fresca come il mattino. Ma non ti preoccupare, maggio è il mese delle revisioni sentimentali, quindi prenditi tutto il tempo che ti serve per capire cosa vuoi veramente. A volte insicuro, altre volte convinto, il tuo cuore è un pendolo emozionale.

Nel lavoro, le giornate sono piene, ma questo mese potresti trovare finalmente l’equilibrio che ti mancava. Solo, cerca di non portare le preoccupazioni a casa, potrebbero limitare la tua efficienza. E sul fronte del benessere, non esagerare con le diete fai-da-te pre-estate, consulta un esperto e trova il coraggio di rimetterti in gioco.

Oroscopo Acquario: cosa dicono le stelle siciliane

Il tuo fascino non conosce stagioni, ma il tuo armadio forse sì. Voto: 7.5 Frase siciliana: “A sapienza è matri di la prudenza.”



