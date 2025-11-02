Oroscopo Acquario: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Preparati a tirare un sospiro di sollievo. Il cielo di questa settimana ti regala chiarezza, e tu, che vivi di pensieri e rivoluzioni, finalmente ritrovi equilibrio. In amore, arrivano spiegazioni, chiarimenti e messaggi che cancellano dubbi vecchi di mesi. Se hai discusso con qualcuno, è il momento di riconciliarti. Venere è tua alleata e favorisce incontri, telefonate inaspettate, e persino la rinascita di relazioni che credevi spente. Per i single, nuovi orizzonti si aprono, e il fascino misterioso che ti contraddistingue farà il resto. Conquisti senza sforzo, solo con un sorriso un po’ sornione e una frase tagliente.

Sul lavoro, dopo un ottobre pesante, ecco la ripresa. Il nuovo transito di Mercurio dal 5 ti aiuta a organizzare, pianificare, e dare forma concreta alle idee. I tuoi progetti iniziano a funzionare e la mente torna lucida come un vetro pulito. Certo, qualche tensione resta — contratti da rivedere, conti da sistemare — ma nulla può fermarti se resti fedele al tuo stile: un misto di genialità e testardaggine. Preparati a un novembre più stabile, con opportunità che ti metteranno di nuovo al centro della scena.

A livello fisico e mentale, la Luna nel segno tra mercoledì e giovedì può portare un pizzico d’agitazione, ma niente di grave. Ti basterà un po’ di relax, una passeggiata o anche un massaggio per sciogliere la tensione. Hai bisogno di leggerezza e, per una volta, di non pensare troppo.

Sei un genio visionario, ma ricorda che pure i cervelli più brillanti hanno bisogno di dormire.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Tu voi capiri tuttu, ma certi cosi si vivinu e basta, sinnò ti scappa puru la gioia mentri li studi”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI