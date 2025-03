Oroscopo Acquario: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana da brividi (e non per il freddo). L’amore si presenta come un quiz a premi: o azzecchi tutte le risposte e vinci la serenità o ti becchi un bel ‘rivederci e grazie’. Soprattutto martedì, quando la luna ti guarda dritto negli occhi e ti chiede: “Che vuoi fare di preciso?”.

Meglio rispondere onestamente, anche se tremi peggio di una foglia al vento. Le coppie affiatate potrebbero buttarsi in qualche progetto serio entro l’estate, tipo convivenze, figli o cambiare divano, che per qualcuno è un passo quasi più grande.

Sul lavoro ti tocca fare il sorvegliante: occhio alle polemiche e alle spese impreviste, che come il prezzemolo spuntano ovunque. Inoltre, hai una stanchezza addosso che si taglia col coltello: basta, datti una calmata, che non sei mica Wonder Woman o Superman.

“Sei pronto a tutto, tranne che a dormire otto ore di fila.”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A capa to’ pare na lavatrice: gira, gira e mai ca si ferma.”

