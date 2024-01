Oroscopo Acquario: settimana dall’8 al 14 gennaio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – In amore, questa settimana ti troverai a navigare in acque meno incerte. Gli incontri sono favoriti, soprattutto a metà settimana, e potresti trovarti di fronte a opportunità completamente nuove. Attenzione però a non creare conflitti con le vecchie certezze. Per i single, è un momento di incontri e di nuove possibilità. Nel lavoro, le stelle premiano chi vuole farsi avanti e aprire nuove strade. Potresti sentirti indeciso, ma ricorda che anche l’audacia ha bisogno di un pizzico di prudenza. Nel benessere, potresti avvertire il peso di una fase agitata. È importante ascoltare il tuo corpo e prenderti cura di te stesso.

“Sei come un aquilone in una giornata ventosa: voli alto, ma attento a non impigliarti!” Voto: 7.5 – “Chi bedda sorti, ch’hannu li curnuti! | ca senz’esseri Re su’ ‘ncurunati!”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI