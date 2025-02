Oroscopo Ariete: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana infuocata per te! L’amore torna a scaldare il cuore e non perché hai finalmente pagato la bolletta del gas, ma perché Venere ti mette in una posizione di comando. Basta persone ambigue, basta messaggi senza risposta: o si dichiarano o li cancelli come fai con le notifiche fastidiose. E per chi ha già fatto pulizia? Meglio così, meno pensieri.

Sul lavoro, Marte fa il guastafeste e ti costringerà a mettere ordine tra scartoffie e conti lasciati a marcire. Consolati, almeno non sarai l’unico a soffrire! Occhio alla salute: il collo e la testa sono i tuoi punti deboli, quindi niente movimenti bruschi o notti insonni davanti alle serie tv.

“Se a genti ‘un sape chi voli, lasciala a stracangiari sula.”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sei in rimonta, ma non ci credere troppo!

