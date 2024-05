Oroscopo Ariete: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Ecco l’Ariete che, come un leone in gabbia, risveglia passioni antiche, probabilmente durante uno sguardo furtivo sotto l’ombrellone o mentre cerca disperatamente le chiavi di casa che ha già in tasca.

I sentimenti esplodono come popcorn nel microonde, e questa tranquilla settimana diventa il palcoscenico ideale per pianificare grandi cose, magari un matrimonio o la prossima serie TV da binge-watchare.

Non si esclude che aprile, con Venere a fare da Cupido, abbia già scatenato qualche scintilla. Sul fronte lavorativo, è il momento di tirare le somme senza però svuotare il portafoglio. Un po’ come quando decidi di fare dieta ma poi ordini solo un’insalata… da accompagnare con una pizza famiglia.

Chi ti ha criticato ora ti loda, un classico esempio di coerenza alla “Cambi idea più di quanto cambio i calzini”. Non aspettarti applausi, però. La tua salute vede un miglioramento, grazie a Mercurio che ti spinge a muoverti, forse persino a correre dietro all’autobus. Marte, però, ti regala un po’ di stress nel weekend, probabilmente per colpa di quel barbecue che hai promesso di organizzare.

“Non è che se corri sotto la pioggia, dimagrisci più velocemente.” Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci” – Chi esce, riesce.



