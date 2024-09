Oroscopo Ariete: settimana dal 2 all’8 settembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Ah, caro Ariete, le ultime due settimane sono state un po’ come una telenovela: incontri, scontri e qualche colpo di scena. Se sei single, forse finalmente hai trovato qualcuno che non ti fa venire voglia di spegnere il telefono.

Se sei in coppia, però, cerca di non farti prendere troppo la mano con l’organizzazione di weekend romantici, rischi di sembrare un agente di viaggi invece che un partner affettuoso. Settembre ti invita a riscoprire i piaceri delle piccole cose, ma tu già stai pianificando una spedizione su Marte.

Non dimenticare di gestire tutto con saggezza, soprattutto sul lavoro: qui la determinazione ti salva da decisioni troppo impulsive. Occhio solo a non bruciarti troppo in fretta, anche se l’energia non ti manca, qualche giornata più pesante potrebbe farti rallentare.

Voto: 8. Consiglio delle stelle siciliane: “Tranquillu… ca se stanchi tu, si ferma u munnu.”

