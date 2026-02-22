Oroscopo Ariete: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti senti protagonista di un film d’azione diretto da te medesimo, con tanto di colonna sonora epica mentre entri in una stanza. Le emozioni salgono di volume e i rapporti diventano incandescenti: con Venere pronta a transitare nel tuo segno dal 6 marzo, stai già scaldando i motori. Intanto puoi far crescere un’amicizia che promette sviluppi interessanti oppure rimettere mano a una relazione che ha vissuto alti, bassi e qualche porta sbattuta. Le discussioni non mancheranno, perché tu non sei tipo da mandarle a dire ma serviranno a chiarire e, paradossalmente, a rafforzare ciò che conta davvero. Se sei libero come il vento, preparati a farti notare. Tra carisma e intraprendenza, attirerai più di uno sguardo curioso. Venerdì, con la Luna nel segno, potresti sentirti invincibile. Con Leone e Sagittario, però, è il classico tira e molla che ti piace tanto quanto ti sfianca.

Sul fronte professionale la settimana è dinamica ma non priva di tensioni. Ci sono progetti fermi, questioni contrattuali da rivedere, forse anche qualche nodo legale da sciogliere. Saturno nel segno ti chiede maturità. Basta improvvisare, ora si decide con lucidità cosa tenere e cosa tagliare. Giove in posizione scomoda parla di battaglie da combattere per recuperare un programma o difendere un’idea. Le occasioni non mancano, ma richiedono organizzazione e una strategia chiara. La tua determinazione sarà la tua arma segreta.

Fisicamente ti senti sotto pressione, troppe cose insieme rischiano di prosciugarti. Alterna azione e recupero, cura il riposo e non sottovalutare l’alimentazione. Piccoli cali energetici si superano con attività rigeneranti e qualche pausa in più.

Sei una fiamma che brucia tutto, ma ogni tanto ricorda che anche i supereroi dormono.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari ca la forza è bedda quannu è misurata e, si ti riposi oggi, dumani spacchi u munnu senza stancàrisi.

