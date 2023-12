Oroscopo Ariete: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

ARIETE – Quando la Luna sorride, anche l’Ariete si pettina! Questa settimana, caro Ariete, sei come un supereroe con l’agenda piena: Luna favorevole, Mercurio in sprint, e Venere che ti fa l’occhiolino dal 29. È un momento magico, pieno di promesse e prospettive brillanti. Le stelle stanno tramando qualcosa di speciale per te, quindi tieni gli occhi aperti! E anche se l’amore fa un po’ le bizze, niente paura, sei in una fase di recupero super! Lasciati trascinare dall’entusiasmo, ma non dimenticare di atterrare ogni tanto! Ironia del destino, proprio tu, Ariete, che vai sempre dritto per la tua strada, ora devi fare i conti con l’astrologia.

Voto: 8/10. “La vucca è quantu un aneddu e si mancia palazzu e casteddu.“



