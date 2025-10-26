Oroscopo Ariete: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

ARIETE – Settimana di quelle che ti fanno alzare un sopracciglio e dire: “Ma io dove ho sbagliato?”. La verità è che non hai sbagliato, stai solo facendo pulizia. Le relazioni, in questo periodo, sembrano una riunione di condominio emotivo: tutti parlano, nessuno ascolta e tu sei lì, a cercare di mantenere la calma mentre qualcuno tira fuori vecchi rancori del 2023. Ma niente panico: la tua testardaggine, di solito considerata un difetto, ora diventa la tua arma segreta. Se vuoi chiarezza, otterrai chiarezza, anche se dovrai alzare un po’ la voce (e lo farai, fidati).

Sul lavoro, è come se l’universo ti stesse facendo un corso accelerato di “pazienza e resilienza applicata”: i riconoscimenti arriveranno, ma per ora tocca ancora stringere i denti. I colleghi? Alcuni più fastidiosi di una zanzara a novembre.

Sul fronte fisico, attenzione: il nervosismo può giocarti brutti scherzi, specialmente a inizio settimana. Dosati, respira e non cercare di salvare il mondo ogni lunedì mattina.

Hai presente quando dici “tutto sotto controllo” e dentro di te c’è un incendio? Ecco.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Un ti scantari, ma calmati: chi voli tuttu e subitu, resta cu’ ‘n pugnu d’aria”.

